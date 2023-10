Verso Sandro Abate-Mantova, Basile: "Vogliamo continuità" Le parole dell'allenatore verdeazzurro alla vigilia della gara contro gli uomini di Milella

È la vigilia del match tra Sandro Abate e Saviatesta Mantova. Gli irpini si apprestano a scendere in campo per la terza giornata nel campionato di Serie A di futsal, provando a dare continuità alla vittoria conquistata la scorsa domenica contro il Verona. Domani, venerdì 20 ottobre, al PalaDelMauro, sarà fischio d'inizio alle 20:30.

D'altra parte, la squadra allenata da Giuseppe Milella, arriva alla gara contro i verdeazzurri dopo il pareggio tra le mura amiche del PalaNeolù contro la Fortitudo Pomezia.

Le parole di mister Basile

A scandire l'attesa per la sfida tra la Sandro Abate e il Mantova, è stato proprio l'allenatore degli irpini Piero Basile. L'obiettivo da raggiungere è ben preciso per il tecnico e la sua squadra: "Dopo la bella vittoria di Verona, il nostro desiderio è migliorare il nostro gioco e provare a crescere di volta in volta. In questi tre giorni ci siamo allenati tutti insieme dopo quindici giorni e abbiamo sfruttato al meglio questa dinamica. Vogliamo dare continuità al risultato della scorsa domenica. In questo campionato è importante incamerare i tre punti soprattutto sul parquet casalingo e noi sappiamo che il nostro pubblico ci darà una grande mano".

Domani, al PalaDelMauro, arriverà il Mantova: "Affrontiamo una squadra che ha dato grande filo da torcere e ha sfiorato una vittoria contro il Pomezia. È una squadra temibile, con giocatori giovani e fa dell’intensità la sua arma principale. Bisogna fare una partita seria provando a controllare il gioco, e noi siamo pronti a farlo”.