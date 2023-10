Del Fes Avellino, Crosariol: "Stiamo lavorando sui dettagli che ci sono mancati" Il coach verso la gara con la NPC Rieti: "Ho visto maggiore impegno per migliorare"

"Domenica affronteremo Rieti, sarà una gara difficile con la NPC, una squadra difficile, con energia, che corre tanto. Dobbiamo adeguarci al loro sistema di gioco limitando la loro aggressività". Così Andrea Crosariol ha presentato il prossimo match della sua Del Fes Avellino. "Domenica scorsa ho chiesto qualcosa che chiede chi ritiene di dover dire quello che non va e quello che può essere utile perché ci tiene alla cosa. So quello che possono dare. I giocatori si sono impegnati molto di più. Stiamo lavorando sulle cose che comunque nelle ultime partite non hanno funzionato tanto e dovremo aggiustare questi dettagli".

L'equilibrio nel campionato di Serie B Nazionale

"Il livello del torneo e in particolar modo nel nostro girone garantisce equilibrio. Tutte possono vincere e perdere. Rieti ha battuto Livorno, Piacenza ci ha battuti. Purtroppo o per fortuna il campionato è bello ed equilibrato. Le gare vanno gestite e non si devono perdere punti preziosi per strada".