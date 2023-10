ASD Moto Club Irpino, Perugini eletto nuovo presidente I neo-consiglieri sono Vito Coppola, Luca Coppola, Jessica Anna Festa e Giorgio Di Vita Gaudino.

Si sono tenute nella serata di ieri 20 ottobre le elezioni per il rinnovo delle cariche per l’ASD Moto Club Irpino presso la sede sociale di Località Quattrograne ad Avellino.

Ad essere eletto Presidente è stato Alfonso Perugini che torna in sella al Moto Club dopo l’esperienza maturata come Segretario Regionale della Federazione Motociclistica Italiana.

Assieme a lui sono stati inoltre eletti i neo-consiglieri Vito Coppola, giornalista sportivo, Luca Coppola attore e doppiatore, Jessica Anna Festa attrice e doppiatrice, Giorgio Di Vita Gaudino, pilota di cross.

Ne è risultato quindi il Consiglio Direttivo più giovane che lo storico motoclub, giunto al suo trentunesimo anno di attività, abbia mai avuto.

Il Presidente eletto alla fine delle operazione di voto ha voluto ringraziare il direttivo uscente, in primis il Presidente Carlo Staffa, per aver avuto generosamente gestito il motoclub nell’ultimo triennio e il Vice Presidente Riccardo Sgrosso, sempre a disposizione del sodalizio.