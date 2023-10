Del Fes Avellino nel "gruppone" delle seconde: in 9 alle spalle della capolista Equilibrio nel girone A di Serie B Nazionale: vittoria preziosa a Rieti per gli irpini

La Del Fes Avellino doveva cancellare il passo falso casalingo e l'ho fatto battendo a Rieti la NPC conquistando due punti che consentono alla squadra di coach Andrea Crosariol di inserirsi nel "gruppone" delle seconde in classifica. La graduatoria presenta la Fabo Herons Montecatini capolista con quattre vittorie e una sconfitta e ben nove squadre alle spalle: la Lissone Interni Brianza Casa Basket, la Bakery Basket Piacenza, la Gema Montecatini, la Caffè Toscano Pielle Livorno, la Geko PSA Sant'Antimo, la Del Fes Avellino, la Solbat Piombino, la SAE Scientifica Legnano e la Rimadesio Desio. Domenica il roster irpino ospiterà la Solbat per la sesta giornata di Serie B Nazionale che risultare spartiacque negli equilibri della classifica dopo tanto equilibrio.

Crosariol: "Peccato aver consentito il rientro alla NPC"

"Complimenti anche alla NPC Rieti. Ci ha dato filo da torcere. Siamo partiti benissimo con Santucci, poi abbiamo subito l'atletismo e la fisicità di Rieti. - ha spiegato coach Crosariol nel post-gara di Rieti - È una cosa che sapevamo. Sono i loro punti di forza e li abbiamo fatti giocare come volevano. Andava rallentato il ritmo della partita. Hanno recuperato e lì abbiamo trovato la gestione per non rischiare la loro corsa. È stata una partita a scacchi e siamo riusciti a finirla bene. L'abbiamo gestita bene con Burini che nella gara contro Piacenza aveva pagato fisicamente il supplementare giocato a Sant'Antimo. Ci aspettiamo quanto visto da lui con Rieti e questo vale ovviamente per tutti".

"Ho fiducia, dalla panchina possono dare di più"

"Il metro arbitrale è questo. Si fa fatica a fare i blocchi. Dobbiamo essere noi più bravi a spiegare questo metro spiegando la situazione. - ha aggiunto Crosariol - Nelle rotazioni abbiamo trovato la forza per emergere con la continuità sui quaranta minuti. Chi entra deve mettere intensità, ci è mancata, ma i giocatori lo sanno. Ho fiducia in loro e nella prossima gara faranno meglio".