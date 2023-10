Del Fes: ecco l'organigramma della società satellite Avellino Academy Basket Coach e assistenti delle varie formazioni under impegnate nel settore giovanile

Via al cammino dell'Avellino Academy Basket, società satellite della Del Fes Avellino per il settore giovanile. L'Under 17 Eccellenza ha debuttato vincendo contro la Pallacanestro Potenza (39-72) per poi uscire sconfitti dalla gara valida per la seconda giornata contro il Ramington Centro Ester. Una sconfitta e una vittoria anche per l'Under 15 Eccellenza, ko a Caserta e poi vincente sullo Sporting Portici (69-57). Debutto con sconfitta per l'Under 19 Gold: vince la The Coast Digital Radio Stabia (53-74).

L'organigramma tecnico

Responsabile tecnico: Giuseppe Freda

Under 14: coach Luca Iannaccone, assistente Giuseppe Freda

Under 15 Ecc: coach Giuseppe Freda, assistente Luca Iannaccone

Under 17 Ecc: coach Salvatore Formato, assistenti Maurizio Cozzolino e Fabio Iannicelli

Under 19 Gold: coach Antonio Curcio, assistente Alessandro Marzullo

Preparatore atletico: Maurizio Crastolla

Dirigente responsabile: Umberto Genovino

Dirigenti accompagnatori: Giuseppe Pontillo, Giuseppe De Blasio, Lorenzo Russo, Alessandra Milone e Francesco Luongo

