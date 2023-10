Del Fes Avellino, Crosariol: "Continuità ripartendo dal giusto ritmo in gara" Domenica (ore 18) la sfida con la Solbat Piombino, poi due trasferte di fila: 3 turni in 7 giorni

"A Rieti abbiamo vinto una partita molto difficile contro una squadra che veniva da tre sconfitte, ma che ha dimostrato di essere dura. Batterli in casa non era e non sarà facile. Domenica affrontiamo un'altra squadra che gioca bene con gioco di corsa, con tanti pick 'n' roll che dovremo limitare": così Andrea Crosariol ha presentato la sfida che vedrà la sua Del Fes Avellino ospitare la Solbat Piombino domenica (ore 18) al PalaDelMauro per la sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Piombino, Desio e Cassino in 7 giorni

Domenica Piombino al PalaDelMauro, poi due trasferte di fila: il primo novembre a Desio, il 5 a Cassino: "Dovremo adattarci e far scivolare il match sui nostri ritmi. Dobbiamo ripartire da questo aspetto. - ha aggiunto Crosariol - I rimbalzi saranno determinanti per giocare come vogliamo. Dovremo limitare le palle perse. Nel finale a Rieti sono state troppe. Il turno infrasettimanale? Sì, c'è da gestire il roster. Non ci saranno novità clamorose in avvio, ma è chiaro che dobbiamo trovare maggiori risorse da tutti e provare anche altre situazioni".