Verso Sandro Abate-Napoli Futsal, Avellino: "Non dobbiamo regalare nulla" Il calcettista verdeazzurro: "Partenopei attrezzati a vincere o lottare per lo scudetto"

Clima di derby in casa Sandro Abate. È tempo di turno infrasettimanale nel campionato di Serie A di futsal e domani, martedì 31 ottobre, gli irpini affronteranno il Napoli Futsal: la gara, valida per la quinta giornata di massima Serie, andrà in scena al PalaDelMauro con fischio d'inizio alle 20:30. La squadra di Piero Basile arriva alla sfida contro i partenopei dopo tre vittorie consecutive, di cui l'ultima conquistata lo scorso sabato in trasferta contro l'Active Network.

A scandire l'attesa per il primo derby stagionale, è stato Lucho Avellino: "Siamo contenti della reazione avuta sabato contro l'Active Network. Abbiamo disputato un secondo tempo che ci ha permesso di portare a casa i tre punti. Arriviamo alla gara di domani contro il Napoli con nove punti in classifica. Il nostro obiettivo era questo, ovvero quello di arrivare dopo quattro gare nelle zone alte della classifica. Giochiamo con una delle squadre più attrezzate a vincere o lottare per lo scudetto, quindi dobbiamo essere attenti e sbagliare il meno possibile dato che hanno giocatori importanti e non possiamo regalare nulla. È un derby e ci aspettiamo un pubblico importante come sempre ci ha regalato il PalaDelMauro".