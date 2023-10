Serie B Nazionale: è la vigilia di Rimadesio Desio - Del Fes Avellino Formato: "C'è da controllare il ritmo della gara come avvenuto nelle ultime uscite"

Domani, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino sarà ospite della Rimadesio Desio per la settima giornata del girone A di Serie B Nazionale. La squadra irpina punta alla terza vittoria consecutiva: "La Rimadesio è una squadra molto interessante con tanti giovani e strutturata seguendo un percorso moderno. - ha spiegato l'assistant coach della Del Fes, Salvatore Formato - Ci sono tre lunghi, tre playmaker e ali interscambiabili. Hanno giocatori molto interessanti. Sono reduci da una vittoria molto importante come quella ottenuta contro Piacenza con tanta intensità e ci attenderà questo tipo di partita domani. Dovremo controllare il ritmo e non farlo alzare come loro vogliono mettendo grande fisicità".

I punti di forza dei prossimi avversari

"Come sempre dovremo trovare la forza per dininnescare le fonti di gioco degli avversari. Maspero è un lungo atipico. Sodero è il loro leader offensivo e Giarelli è un 4 tattico, molto intelligente che sa giocare da playmaker aggiunto. Dovremo tenere le loro caratteristiche, ma è una squadra che va analizzata globalmente e occorre innanzittutto controllare il ritmo".