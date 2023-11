La Sandro Abate vince contro Pesaro e vola al primo posto: 1-4 al Palamegabox Quinto risultato utile per la squadra di mister Basile

La Sandro Abate manda ko l'Italservice Pesaro. Gli irpini, reduci dal pareggio nel derby contro il Napoli Futsal, hanno conquistato il quinto risultato utile consecutivo posizionandosi momentaneamente in vetta alla classifica con 13 punti all'attivo. La gara, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A di futsal, andata in scena al Palamegabox, è terminata con il risultato finale di 1-4.

I verdeazzurri, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per effetto della rete di Tonidandel, nella ripresa hanno completamente ribaltato il risultato: a determinare la vittoria è stata la doppietta di Hozjan e le reti di Etzi e Wilde. Per la squadra di mister Basile, nel prossimo turno, sarà il momento di un nuovo derby, questa volta contro la Feldi Eboli: al PalaDelMauro, venerdì 10 novembre, sarà calcio d'inizio alle 20:30.

Il tabellino

Italservice Pesaro-Sandro Abate 1-4

Marcatori: pt 4'20” Tonidandel; st 2'54" Hozjan, 4'29" Etzi, 13'51" Hozjan, 18'23" Wilde.

Italservice Pesaro: Luberto, Vavà, Tonidandel, Miguelin, De Oliveira, Mariani, Dener, Montesi, Belloni, Andrè, Schiochet, Putano. All.: Scarpitti.

Sandro Abate: Parisi, Etzi, Ugherani, Avellini, Hozjan, Vitiello, De Luca, Wilde, Joselito, Petrillo, Donatiello, Rizzo. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Dener, Tonidandel, Donatiello, Etzi.

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido) e Luca Paverani (Roma 2). Crono: Alessandro Cannizzaro (Ravenna).