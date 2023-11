La Del Fes Avellino chiama a raccolta i tifosi per il match con la Fabo Herons Domenica (ore 18) sfida molto importante per la squadra irpina al PalaDelMauro

Cresce l'attesa per il big match Del Fes Avellino - Fabo Herons Montecatini, valido per la nona giornata del girone A di Serie B Nazionale e in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro. La squadra irpina è nel gruppone delle terze in classifica, distante due punti dal duo in vetta, composto dalla Caffè Toscano Pielle Livorno e proprio dalla Fabo Herons. La Del Fes chiama a raccolta i tifosi per un match molto importante.

Il presidente Canonico: "Dobbiamo rendere entusiasmante il cammino"

"Domenica sfideremo una delle formazioni più quotate del torneo, la Fabo Herons Montecatini. Noi, come DelFes, sappiamo di essere una buona squadra e di aver allestito un roster competitivo per la categoria, ma per vincere ed ottenere risultati abbiamo bisogno dell’apporto e del sostegno di Avellino e dei suoi appassionati. - ha spiegato il presidente del club avellinese, Gennaro Canonico - Vogliamo vedere il palazzetto, la nostra casa, trasformarsi in una fortezza inespugnabile, ma per farlo abbiamo bisogno di voi, così da aiutarci a superare le avversità ed a vincere, per rendere entusiasmante il cammino in questo torneo di Serie B Nazionale. Domenica vi aspettiamo al palazzetto e ricordate, come dice il nostro motto #InsiemeSaràBellissimo".

I dettagli per la prevendita biglietti

"È attiva la prevendita sul canale online postoriservato.it. I tagliandi potranno essere acquistati anche presso il punto vendita Music Point, sito in via Colombo ad Avellino o alla Tipografia Rubrum, via Moccia 102 Avellino. Sabato mattina sarà aperta la biglietteria del PalaDelMauro, che osserverà il seguente orario: dalle 10.30 alle 13".

Tribuna Terminio Laterale: intero 10 euro, ridotto 8

Tribuna Terminio Superiore: intero 5 euro, ridotto 3

Tribuna VIP: intero 20 euro, ridotto 15

Settore Ospiti: intero 5 euro