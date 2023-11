Meta Catania-Sandro Abate, Parisi: "Buon avvio di stagione. Daremo il massimo" Il portiere degli irpini: "Voglio contribuire al successo della squadra e della società"

Si avvicina l'ottavo turno del campionato di Serie A di futsal e la Sandro Abate si appresta ad affrontare la sfida in trasferta contro la Meta Catania. Domani, venerdì 17 novembre, al PalaCatania il calcio d'inizio è fissato alle 20:30. Dopo la sconfitta subita in casa contro la Feldi Eboli, i verdeazzurri puntano ad allungare la loro serie positiva di vittorie esterne, attualmente ferma a tre successi.

Avellino e compagni si trovano attualmente al quinto posto in classifica con 13 punti, in parità con l'L84 e a un solo punto di distanza dalla Meta Catania. Pertanto, entrambe le squadre tenteranno di conquistare tre punti utili a scalare posizioni. Piero Basile, inoltre, non potrà contare su Hozjan, Gui e Di Luccio. Rispetto alla gara contro la Feldi Eboli, saranno a disposizione Venezia, Gattarelli e Wilde.

A scandire l'attesa per il match di domani, è stato il portiere della Sandro Abate Gianluca Parisi: "Crediamo di aver avuto un ottimo avvio di stagione e stiamo crescendo costantemente gara dopo gara. Abbiamo dimostrato di poter competere alla pari con tutte le squadre e speriamo di essere al meglio quando ci saranno da disputare le gare decisive. Nella sfida contro la Feldi Eboli, alcuni episodi non sono stati a nostro favore ma lavoreremo affinchè la prossima volta girino dalla nostra parte. Domani affronteremo il Catania e nonostante alcune defezioni faremo del nostro meglio. Giocheremo al massimo delle nostre capacità. Il mio desiderio è quello di contribuire al successo della squadra e della società, conquistando risultati soddisfacenti nel corso del campionato, sia a livello personale, sia di squadra".