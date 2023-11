Basket: Scandone Avellino ko contro Monopoli dopo due supplementari (86-87) Alla squadra di coach Sanfilippo non bastano i 26 punti di Sanchez

Sconfitta casalinga per la Itecna Scandone Avellino. Finale di 86-87 dopo due tempi supplementari nella gara valida per la nona giornata d'andata del girone G di Serie B Interregionale con la vittoria della White Wise Basket Monopoli. Parziali progressivi di 10-19, 32-29, 47-51 e 66-66 al 40' con le soluzioni di Laquintana a garantire il successo alla squadra pugliese nei secondi finali della sfida al PalaDelMauro. Alla Scandone di coach Sanfilippo non bastano i 26 punti di Sanchez.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Nona Giornata

Itecna Scandone Avellino - White Wise Basket Monopoli 86-87

Parziali progressivi: 10-19, 32-29, 47-51, 66-66

S. Avellino: D'Offizi 15, Sanchez 26, Scolpini, Bianco 18, Mazzagatti 5, Soliani 13, De Blasi 5, Pichi 9, Trapani, Imbimbo, Borea, Bassilekin. All. Sanfilippo

Foto: pagina ufficiale S.S.Felice Scandone Avellino 1948