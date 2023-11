Il derby è della Del Fes Avellino: Caserta ko, esordio vincente per Crotti Serie B Nazionale: successo al debutto per il coach della squadra irpina

Ripartenza completa per la Del Fes Avellino: la squadra irpina vince il derby campano della decima giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone A) battendo al PalaJacazzi di Aversa la Paperdi Caserta con il risultato di 65-81. Parziali di 14-20, 17-28, 13-16 e 21-17 per la vittoria della Del Fes: il gruppo avellinese chiude il primo tempo avanti di 17 punti e controlla la ripresa. Esordio vincente per Alessandro Crotti: prima gara da coach della Del Fes per il tecnico di Crema e primo successo con il suo nuovo club. In attesa degli altri risultati gli irpini ritrovano la posizione nel gruppo delle seconde in classifica. Ottava sconfitta consecutiva, invece, per la Juvecaserta 2021, la nona nella prime dieci gare di campionato per il team bianconero.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Decima Giornata

Paperdi Caserta - Del Fes Avellino 65-81

Parziali: 14-20, 17-28, 13-16, 21-17

Caserta: Sergio 15 (2/3, 2/5), Lucas 11 (4/7, 1/4), Butorac 9 (4/7, 0/3), Alibegovic 8 (1/4, 0/4), Mehmedoviq 7 (3/5, 0/0), Mei 7 (0/0, 1/3), Hadzic 5 (1/3, 1/3), Mastroianni 3 (0/2, 1/2), Paci (0/2, 0/0), Pagano, Pisapia, Vaccaro.

DF Avellino: Nikolic 18 (9/15, 0/0), Bortolin 15 (6/15, 0/0), Vasl 12 (3/5, 2/6), Verazzo 11 (3/4, 0/0), Giunta 10 (4/7, 0/0), Caridà 9 (2/3, 1/1), Burini 4 (1/2, 0/0), Venga 2 (1/2, 0/0), Spagnuolo, Schiavone, Carenza.

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino