Sandro Abate ko contro la Came Treviso: 2-3 al PalaDelMauro Irpini battuti nel turno infrasettimanale: ora testa alla sfida contro il Ciampino

Ancora una sconfitta tra le mura amiche del PalaDelMauro per la Sandro Abate. Gli irpini cadono nel turno infrasettimanale nella sfida contro la Came Treviso e subiscono la terza sconfitta casalinga in campionato: la sfida, valida per la nona giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 2-3.

È successo tutto nel primo tempo di gioco, con gli irpini che hanno preso il comando con Hozjan. I verdeazzurri, alle prese con le assenze dello squalificato Avellino e di Gui, si sono lasciati recuperare rapidamente dagli ospiti con Vieira. Gli ospiti hanno messo la freccia e hanno trovato anche la rete del sorpasso con Del Gaudio, ma una super rete di Wilde ha portato il risultato sul momentaneo 2-2. A circa due minuti dall'intervallo, è stato Di Guida a segnare la rete che ha decretato la vittoria della Came Treviso.

Gli uomini di Basile, dunque, restano a quota 14 punti in classifica. Nella prossima giornata sarà sfida contro il Ciampino: la gara, in programma sabato 25 novembre, avrà calcio d'inizio alle 15.

La cronaca

Primi minuti di gioco con il freno a mano tirato per la Sandro Abate. Tuttavia, nonostante qualche errore di troppo, gli irpini riescono a conquistare il vantaggio grazie a Hozjan, ma la risposta della Came Treviso è istantanea con la rete firmata da Vieira. I minuti seguenti sono di marca trevigiana, con gli ospiti che si portano in vantaggio grazie al gol di Del Gaudio. Aumenta l’intensità della squadra di Basile, che ristabilisce la parità con un super gol di Wilde. Tengono botta gli uomini di Rocha e con grande pressing creano qualche grattacapo ai padroni di casa, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Di Guida. Non sono mancate le opportunità per i verdeazzurri, che hanno fatto i conti con le opposizioni di Pietrangelo. Squadre a riposo sul parziale di 2-3.

La ripresa inizia con un timido assedio della Sandro Abate. Non basta la volontà di ristabilire la parità per i padroni di casa che non riescono a scardinare la difesa della Came Treviso, schiantandosi ancora una volta con il portiere Pietrangelo, protagonista di molteplici miracoli. Non da meno anche la prestazione di Parisi, che tiene in vita le possibilità dei suoi di poter ancora pareggiare i conti. A circa sei minuti dalla fine, Basile si gioca la carta del portiere di movimento con Joselito, ma i risultati non sono quelli sperati. Dopo un finale al cardiopalma, la gara termina con il risultato di 2-3.

Il tabellino

Marcatori: 4’10” Hozjan, 4’30” Vieira, 6’30” Del Gaudio, 12’16” Wilde, 18’26” Di Guida.

Sandro Abate: Parisi, Gattarelli, Ugherani, Joselito, Hozjan, Vitiello, De Luca, Etzi, Wilde, Di Luccio, Petrillo, Rizzo. All.: Basile.

Came Treviso: Pietrangelo, Turk, Vieira, Azzoni, Sacon, Ditano, Belsito, Botosso, Del Gaudio, Di Guida, Fadiga, Perazzetta. All.: Rocha.

Note: Ammoniti: Turk, Di Luccio, Di Guida, Botosso, Belsito.

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta) e Angelo Bottini (Roma 1). Crono: Emilio Romano (Nola).