Del Fes Avellino, Crotti: "Impegno totale per diventare protagonisti" Domenica (ore 17) la sfida contro la SAE Scientifica Legnano al PalaDelMauro

La Del Fes Avellino è al lavoro per la gara contro la SAE Scientifica Legnano, valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale e in programma domenica (ore 17) al PalaDelMauro. La gara è stata presentata dal coach della squadra irpina, Alessandro Crotti: "Il fattore campo, nel corso delle settimane, sarà fondamentale per essere davvero protagonisti, ma questo si vedrà più avanti. - ha spiegato il tecnico della Del Fes - C'è abnegazione e professionalità, quindi tutti i presupposti per centrare i risultati e la continuità casalinga, che non è stata mai davvero centrata in casa. Ci aspettiamo cose buone dai giocatori. È una squadra che vuole lavorare, perché ha grandi professionisti. È un buon viatico per il resto della stagione.

Il coach: "C'è la voglia di costruire uno spartito unico"

"Abbiamo lavorato molto sull'impianto difensivo. In attacco la squadra, avendo talento e con buone regole, crea soluzioni con fluidità offensiva. In difesa vogliamo ottenere tanto e in settimana abbiamo lavorato su questi aspetti. Il "tutto e subito" non esiste, ci vuole pazienza e si commetteranno anche errori, ma dobbiamo mascherarli con l'intensità. Contro Caserta la gara è diventata semplice perché l'abbiamo resa noi tale. Un po' per volta andremo a bersaglio sulle qualità offensive, la stagione è lunga, dalla panchina è difficile ereditare il lavoro, ma vogliamo firmare lo stesso spartito e tutto passa per la disponibilità, che c'è, dei giocatori. Lavoreremo così fino a Natale, passo dopo passo, per renderci efficaci. Il mercato? Lo sappiamo, occorre inserire un elemento per superare l'assenza di Santucci. Vogliamo trovare un giocatore davvero utile per la squadra. Ci vuole calma per centrare la vera occasione. I nomi usciti non sono reali. Legnano ha talento, è perimetrale. Dovremo far capire quanto siamo intensi in area".