CONI: lunedì la stella d'argento al merito sportivo a Bruno Iovino Benemerenze sportive: appuntamento alle 17 nella sala blu del Carcere Borbonico

Bruno Iovino riceverà la stella d'argento al merito sportivo nel corso della cerimonia di premiazione delle benemerenze sportive del CONI Avellino, evento in programma lunedì a partire dalle 17 nella sala blu del Carcere Borbonico. "Con grande felicità comunico che il Coni ti ha conferito la Stella d'Argento al Merito Sportivo per l'anno 2021 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale. - si legge nella lettera inviata dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, al dirigente irpino - Con questa onorificenza l'organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio. Mi congratulo profondamente con te, augurando che nel prosieguo dell'attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni".