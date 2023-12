Del Fes Avellino, Chinellato: "Punto a dare quello che occorre alla squadra" Conferenza stampa di presentazione per l'ala in compagnia del gm Nevola

La Del Fes Avellino riparte con Riccardo Chinellato verso la dodicesima giornata della Serie B Nazionale e con l'ottavo posto effettivo della classifica determinato dallo stop casalingo contro la SAE Scientifica Legnano. Domenica (ore 17) al PalaDelMauro la squadra irpina affronterà l'Akern Libertas Livorno, seconda in graduatoria e inserirà per la prima volta nelle rotazioni l'ultimo acquisto, presentato in mattinata.

"Avevo voglia di tornare in campo ed essere decisivo"

"Le mie sensazioni sono molto positive. Sono davvero contento di essere qui in questa società, in una città dal passato importante nel basket. - ha spiegato Chinellato - Il club ha ambizioni di alto profilo e anche la mia ambizione è alta. Il coach (Alessandro Crotti, ndr) mi ha fatto un'ottima impressione. Ci siamo sentiti al telefono e già domenica proverò a dare il mio contributo. Sono sincero: devo avere un bel rapporto con il coach e avevo voglia di giocare. Il campionato? Si è alzato molto il livello, è praticamente una Serie A2. - ha affermato l'ala - Manca solo il secondo straniero. C'è tanto equilibrio e la posizione in classifica cambia con pochi risultati. C'è da metterci del nostro per risalire".

Il gm Nevola: "Non potevamo restare corti"

"Chinellato si inserisce nel nostro roster che era in difficoltà a livello numerico. Sa ricoprire i ruoli di 3 e di 4 e sarà molto utile per tutto il campionato. Ci dà più soluzioni tattiche. È giovane, ma allo stesso tempo ha molta esperienza e sarà l'elemento adattato per i nostri obiettivi. - ha aggiunto il general manager della Del Fes, Antonello Nevola - L'infortunio di Santucci costringerà il giocatore a stare fuori per alcuni mesi. Dovevamo intervenire, ma avevamo già l'idea di aggiungere una pedina importante. Non l'abbiamo mai nascosto. C'era stato già un interesse e il problema rimediato da Santucci ha accelerato le cose. Chiaramente le dinamiche di mercato sono particolari. Siamo reduci da alcuni stop casalinghi, ma in particolar modo nell'ultima gara abbiamo perso per alcuni episodi e l'assenza di due giocatori pesa. Per questo siamo intervenuti velocemente. Ora ci sono tre gare in una settimana e non potevamo restare corti".