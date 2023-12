Cesinali: tutto pronto per la Gara Podistica di San Silvestro Ecco la terza edizione. Appuntamento alle ore 9 in Piazza Municipio

È tutto pronto per la terza edizione della Gara Podistica di San Silvestro. "Brindiamo insieme", l'invito da parte dell'organizzazione dell'evento patrocinato dal Comune di Cesinali, dalla Provincia di Avellino, da Agaton, da ARUS, dalla Pro Loco Cesinali e da Avellino Runner.

Appuntamento in Piazza Municipio alle 9

Sarà "family run", ovvero non competitiva da due chilometri con iscrizioni gratuite e con maglia tecnica e medaglia per tutti i bambini e i ragazzi che prenderanno parte alla manifestazione. L'appuntamento è fissato per domani, a partire dalle 9, in Piazza Municipio a Cesinali. Per ulteriori informazioni ecco i contatti: 3206127090, 3285352497.