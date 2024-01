Del Fes Avellino, Crotti: "Vogliamo riprenderci fuori quanto mancato in casa" La presentazione del match che vedrà gli irpini ospiti della Pallacanestro Fiorenzuola

Il coach della Del Fes Avellino, Alessandro Crotti, ha presentato la prossima gara degli irpini, la trasferta sul parquet della Pallacanestro Fiorenzuola al PalArquato. "Speriamo di dare continuità al lavoro che stiamo facendo andando oltre alcune criticità. - ha affermato il coach della Del Fes - C'è l'infortunio di Chinellato che vedremo all'ultimo se ci sarà o meno. È in fase di recupero, ma non si sa. Comunque vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. A Salerno abbiamo vinto con la capacità di superare le difficoltà e sul parquet dei prossimi avversari puntiamo a fare la stessa cosa pur sapendo che Fiorenzuola in casa ha un percorso da 6 vinte e 2 perse: un dato che chiarisce le qualità casalinghe. Ci attende una gara abbastanza complicata".

"Consapevoli degli errori commessi"

"Non voglio diventare un disco rotto, ma siamo fuori dai nostri obiettivi con la consapevolezza di aver commesso danni in casa come nelle gare perse contro Legnano e Brianza. - ha aggiunto Crotti - Dobbiamo andarci a riprendere questi punti fuori casa ed è quello che proveremo a fare a Castell'Arquato. Sarà dura, ma vogliamo riprenderci la posizione che vorremmo avere. Il mercato? Al momento non si sta muovendo nulla di particolare, ma siamo pronti e vigili. Stiamo monitorando, ci sono dei profili interessanti, ma per ora non si è creata la situazione giusta".