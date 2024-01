Ben 22 medaglie d'oro per l'Oceanika Nuoto Sturno al Trofeo Varchera Anche 10 d'argento e 5 di bronzo a Oliveto Citra per la squadra irpina di nuoto pinnato

L'Oceanika Nuoto Sturno ha conquistato ben 22 medaglie d'oro, 10 d'argento e 5 di bronzo al Trofeo Varchera 2024. Ad Oliveto Citra nuovi ottimi risultati per la squadra irpina di nuoto pinnato con tre ori e un argento per la staffetta master, un oro nella staffetta categoria e un argento nella staffetta senior. Ecco tutti i partecipanti per l'Oceanika al trofeo: Damaris Graziosi, Felisia Fiorillo, Jessica Fiorillo, Luigi Ambrosone, Rosetta Castellano, Fiamma Melchionna, Federica Varone, Francesco Pascucci, Alessandra Menna, Giuseppina Credenza, Marco Flammia, Lucia Graziosi, Leo Conte, Giada Di Leo, Achille Francesco Vitale, Franco Ulto, Antonio Romano, Alberto Boscia, Matteo Masuccio, Monica Puopolo, Pina Palumbo, Manila Imbriano, Angelo Carrabs, Giulia Mirra, Adriana Graziosi, Giulia Incarnato, Samira Donatiello, Giuseppe Sasso, Marco Sasso, Andrea Laurino, Michele Salza, Mattia Melchiorre, Ludovica Carbone, Federica Pugliese, Teresa Ianniciello, Gerardo Abbondandolo, Giulia Merluccio, Pasquale Pelosi, Emanuel De Lilla, Alessandro Simoniello, Tony Cipriano.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno