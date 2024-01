ASD Preturo alla fase Gold dell'Under 16: "Risultato straordinario" "Ci aspetta una seconda parte di stagione che giocheremo con spensieratezza e consapevolezza"

L'ASD Preturo con i ragazzi della formazione Under 16 ha ottenuto il pass per la fase gold del torneo regionale di categoria. "Un risultato straordinario. - si legge nella nota del club irpino - I nostri U16 hanno chiuso il proprio girone rientrando tra le prime cinque, riuscendo così ad accedere alla fase Gold del campionato Regionale di categoria. Alla nostra prima esperienza in tale campionato riusciamo quindi a rientrare tra le migliori. Un traguardo di cui andiamo fieri, frutto di anni di lavoro su ragazzi che per buona parte sono con noi dall'inizio o quasi della loro esperienza calcistica.

Un sentito ringraziamento va al mister Danilo Senatore, il quale ha sposato la causa con impegno e serietà, portando con sé un importante bagaglio di esperienze e competenze, ai collaboratori al preparatore, agli sponsor che ci sostengono e danno forza attraverso l’immagine alla continuazione del nostro progetto. A tutti i genitori che ormai da anni frequentano la nostra realtà fatta principalmente di umiltà e sani principi.

Ci aspetta una seconda parte di stagione che giocheremo con la spensieratezza e la consapevolezza di chi sa di poter competere anche su livelli più elevati rispetto a quello degli anni precedenti. Anno dopo anno, alziamo l'asticella sempre un po' di più e una cosa è certa, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci".

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Preturo