Primo contratto da professionista per l'irpino Samuel Pugliese Accordo con la Turris dopo la prima stagione in Serie C (21 presenze fin qui e 2 reti)

Due reti in ventuno gare nella prima stagione in Serie C e Samuel Pugliese ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Turris. Accordo fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. "Sono entusiasta di aver firmato il primo contratto da professionista, spero possa essere un punto di partenza per la mia carriera. - ha affermato il centrocampista di Monteforte Irpino, classe 2004 - Ringrazio la Turris per aver puntato su di me. Darò tutto me stesso affinché possa dare grandi soddisfazioni al popolo corallino". Pugliese ha firmato il contratto in compagnia di Luca Nocerino.

Il comunicato ufficiale del club

"Il primo contratto non si scorda mai. Quella odierna è una data storica per Samuel Pugliese e Luca Nocerino. I due classe 2004 hanno infatti firmato il loro primo contratto professionistico. Una scelta, quella della S.S. Turris Calcio, in linea con l’obiettivo di valorizzare i giovani facendoli diventare un patrimonio tecnico ed economico del club. I contratti di Samuel e Luca si aggiungono ad altri ragazzi di proprietà che si stanno mettendo in mostra in questa stagione come come Alessio Maestrelli (2003), Niccolò Cocetta (2003) e altri under che fanno parte dell’organico a disposizione di mister Leonardo Menichini".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944