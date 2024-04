Del Fes Avellino: domenica la sfida con la Logiman Crema Domenica (ore 17) la sfida al PalaDelMauro con ingresso gratuito

Si avvicina la sfida contro la Logiman Crema per la Del Fes Avellino. Ingresso gratuito al PalaDelMauro per la sfida in programma domenica (ore 17) e valida per la trentaduesima giornata del girone A di Serie B Nazionale con l'iniziativa lanciata in settimana dalla società irpina. "Crema ha un roster lungo con dieci giocatori in grado di garantire profondità. - ha spiegato l'assistant coach della Del Fes, Antonio Curcio - Ha qualità sia nel pacchetto lunghi che in quello esterni. Sarà importante limitare i giocatori chiave e le loro caratteristiche evitando il loro ritmo e puntando sulla nostra pallacanestro. Siamo consapevoli di essere una squadra completamente diversa rispetto all'andata. Abbiamo tutte le carte in regola per vincere questa gara. Il pubblico dovrà farsi sentire e speriamo nella presenza massima di pubblico al PalaDelMauro per il match di domenica".