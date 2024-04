Sandro Abate ko contro la L84 al PalaDelMauro (3-5) Futsal, Serie A: gli irpini non completano la rimonta nel secondo tempo

In un PalaDelMauro da ingresso gratuito "green" la Sandro Abate esce sconfitta dal match contro la L84 nella gara valida per la ventottesima giornata di Serie A di calcio a 5. Irpini sotto di 3 all'intervallo, anche di 4 in avvio di ripresa, ma che sfiorano la rimonta fino al 4-3. Nel finale Cuzzolino realizza la rete del 5-3. Nel penultimo turno la Sandro Abate sarà ospite della Pirossigeno Cosenza venerdì 20 aprile alle 18.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventottesima Giornata

Sandro Abate - L84 3-5 (0-3 pt)

S. Abate: Parisi, Arillo, Abate, Ugherani, Avellino, Galletto, Vitiello, Etzi, Gui, Joselito, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

L84: Pasculli, Raguso, Coco, Vidal, Josiko, Garofano, Rescia, Fortini, Yamoul, Schettino, Mateus, Cuzzolino. All. Paniccia

Marcatori: 3'46'' pt Rescia (L), 6'12'' Rescia (L), 16'00'' Matus (L), 2'08'' st Vidal (L), 10'23'' Hojzan (S), 12'04'' Ugherani (S), 16'52'' Ugherani (S), 19'21'' Cuzzolino (L)

Ammoniti: Abate (S), Coco (L), Parisi (S)

Arbitri: Zanfino, Dimundo

Crono: Carone

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer