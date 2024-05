Kickboxing Club Avellino: 12 medaglie e 4 titoli all'NKC Altro risultato importante per la squadra irpina a Mondragone

Al Palazzetto dello Sport di Mondragone si è tenuta la seconda edizione dell'NKC Napoli Kickboxing Challenger con circa quattrocento iscritti provenienti da tutta la Campania. Il Kickboxing Club Avellino del direttore tecnico Michele Ranucci e del maestro Roberto Capozzi è stata protagonista con 22 atleti e con 12 medaglie portate a casa: oro per Nicoleta Suiu, Alfredo Capozzi, Sabino Bilotto e Federico Peperone, argento per Giuseppe Guido Iannaccone, Alessandro Suiu, Carlo Ventola e Gabriele Miranda e bronzo per Marconda Beki, Sara Tucci, Marco Carillo e Valeria Luciano. Buone prestazioni anche per Francesco Moschella, Denis Valentin Iancu, Lorenzo Venere e Davide De Stefano. "Un team che ha lavorato all'unisono dandosi manforte l'uno per l'altro. - ha affermato il club tramite una nota ufficiale - Aiutarsi nel riscaldamento, supportarsi moralmente tifando per i propri compagni e con la grande Valeria Luciano, per la prima volta nella sua doppia veste di arbitro e di coach, ha ha sostenuto tutti quando eravamo impegnati su più tatami in contemporanea".

Foto: Kickboxing Club Avellino