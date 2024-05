Del Fes Avellino: sconfitta in Gara 1 contro San Vendemiano (90-69) Veneti avanti 1-0 nella serie dei quarti promozione: martedì Gara 2 ancora a Conegliano

La Del Fes Avellino esce sconfitta dal parquet della Zoppas Arena di Conegliano: Gara 1 dei quarti di finale promozione per la Serie A2 è dei Rucker San Vendemiano con il risultato di 90-69 e martedì sarà subito Gara 2 sempre in terra veneta. I Rucker volano con cinque uomini in doppia cifra. Allungo decisivo per i padroni di casa con il 29-12 nel terzo quarto che determina la chiusura dei giochi.

Il tabellino

Serie B - Playoff

Quarti di finale - Gara 1

Rucker San Vendemiano - Del Fes Avellino 90-69

Parziali: 26-18, 17-20, 29-12, 18-19

S. Vendemiano: Oxilia 14 (5/8, 0/0), Laudoni 14 (4/6, 2/4), Chiumenti 13 (5/7, 0/0), Calbini 12 (0/2, 2/3), Cacace 11 (3/7, 1/3), Zacchigna 8 (1/1, 2/7), Gluditis 7 (2/4, 1/5), Di Emidio 6 (0/2, 1/3), Vettori 5 (1/1, 1/2), Dalla Cia (0/0, 0/1), Perin 0 (0/1, 0/0), Gobbo

DF Avellino: Chinellato 15 (7/13, 0/4), Nikolic 10 (5/8, 0/0), Vasl 10 (2/4, 2/7), Verazzo 10 (2/7, 1/5), Fresno 8 (2/6, 0/2), Giunta 5 (2/4, 0/0), Carenza 5 (1/4, 0/1), Bortolin 4 (1/5, 0/1), Burini 2 (1/4, 0/2), Alvino, Sabino

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino