Under 17, trionfa la Virtus Avellino Santo Stefano: è campione regionale Al Gallucci di Solofra finale emozionante contro città di Fisciano

La Virtus Avellino Santo Stefano Under17 è campione regionale. In una finale emozionante, al "Gallucci" di Solofra, i virtussini trionfano nei tempi supplementari sul Città di Fisciano, dopo essere andati sotto di 2 reti.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato. Le due occasioni più importanti arrivano una per parte. Al quarto d'ora Ciuccio trova una grande risposta di Figliamondi. Fa lo stesso Reppucci una decina di minuti più tardi. Le due compagini tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Pronti via con la ripresa gli irpini vanno a millimetri dal vantaggio. Turco F. trova la respinta del portiere, poi il tapin di Ciuccio, ma un salvataggio difensivo miracolo sulla linea di porta impedisce il goal. Da qui arriva il vantaggio salernitano al 48'. Dalla corsia di sinistra arriva la respinta corta di un difensore, poi il destro di capitan Sabatino, che trafigge Reppucci, 1-0. Su uno schema da punizione arriva il raddoppio al 56'. In mischia viene servito di testa Sirica tutto solo, che non sbaglia e firma il 2-0. La Virtus non demorde e ci vuole provare. Riapre il match il solito Ciuccio al '79, servito dal cross di Maccario, il colpo di testa del n. 10 va in porta. La spinta morale aumenta e al 87' sugli sviluppi di un corner, De Napoli fa partire il mancino dal limite, palla sotto la traversa, 2-2. Gli ultimi minuti di gioco e il recupero non bastano a decretare il vincitore, servono i tempi supplementari.

I bianconeroverdi continuano a cacciare il proprio carattere. Alfieri di testa manca lo specchio della porta, poi Ciuccio sfiora il vantaggio. Al termine del primo tempo supplementare persiste la parità.

Spingono gli avellinesi, che al 110' trovano la rete che cercavano. De Giovanniello serve De Napoli in area, il suo tiro trova una deviazione beffarda per Figliamondi, la sfera va in porta, tutti ad esultare. I salernitani devono sbilanciarsi, ma al 113' Ciuccio in contropiede batte il portiere e fa 2-4. C'è gioia anche per De Giovanniello al minuto 118, che sfrutta al meglio la respinta di Figliamondi sul tiro di Ciuccio, 2-5.

Arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Virtus Avellino Santo Stefano vince la seconda finale regionale in 2 anni, una grandissima soddisfazione per la società e per il calcio irpino.

TABELLINO CITTÀ DI FISCIANO U17 2-5 VIRTUS AV. S. STEFANO U17

CITTÀ DI FISCIANO U17: Figliamondi, Sabatino, Bortone, De Simone (111' Freda), Compagnone, Sirica, De Concilio (34' Citro), Avallone, (118' Cerrato) Salvati F., Lanzallotti (41' Albano), Chiancone (17' Bruno).

A disposizione: Bruno, Scorzelli, Citro, Salemme, Trezza, Freda, Albano, Salvati.

Allenatore: Antonio Cioffi

VIRTUS AV. S. STEFANO U17: Reppucci, Maiurano, Colucciello (116' D'Amato), Turco L. (73' Aurigemma), Ciampi, Chieffo, Pesce (59' De Napoli), Barbarisi (64' Alfieri), Turco F. (114' Rocco), Ciuccio, Maccario (106' De Giovanniello).

A disposizione: Corvino, D'Amato, Dello Russo, De Napoli, Berardino, Aurigemma, Alfieri, Rocco, De Giovanniello.

Allenatore: Gerardo Silano

Reti: 48' Sabatino (C), 56' st Sirica (C), 79' st Ciuccio (V), 87' st De Napoli (V), 110' De Napoli (V), 113' Ciuccio (V), 118' De Giovanniello (V).

Ammoniti: Bortone (C), Colucciello (V), Ciampi (V).

Arbitro: Ciro Riglia (Ercolano)