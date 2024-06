Finale playoff: anche Gara 2 è della Fabo Herons, Del Fes Avellino ko (81-60) Squadra irpina costretta a una nuova impresa per vincere la serie che vale la Serie A2

Anche Gara 2 è della Fabo Herons Montecatini. La Del Fes Avellino è stata superata con il risultato di 81-60 e si ritrova sotto 2-0 nella serie della finale promozione per la Serie A2. Come già accaduto in semifinale, la squadra irpina è chiamata all'impresa dopo due sconfitte in trasferta. La serie proseguirà venerdì al PalaDelMauro: sarà primo match point per la Fabo Herons, sarà dentro o fuori per la Del Fes in Gara 3.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Finale - Gara 2

Fabo Herons Montecatini - Del Fes Avellino 81-60

Parziali: 21-10, 21-8, 14-22, 25-20

FH Montecatini: Chiera 22, Benites, Carpanzano 9, Natali, Arrigoni 10, Magrini 10, Giancarli 3, Lorenzetti 8, Dell'Uomo 7, Sgobba 9, Lorenzi, Radunic

DF Avellino: Burini 5, Giunta, Agosto, Basco, Vasl, Verazzo 8, Bortolin 9, Carenza, Nikolic 6, Fresno 6, Chinellato 19

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino