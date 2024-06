Del Fes Avellino: serve l'impresa per la Serie A2. Crotti: "Bravi a non mollare" Sotto 2-0 dopo le gare in trasferta come in semifinale. Irpini chiamati a ribaltare tutto

Sotto 2-0 contro la Fabo Herons Montecatini nella serie della finale playoff, alla Del Fes Avellino occorre una nuova impresa come accaduto con la Caffè Toscano Pielle Livorno nella semifinale per conquistare la promozione in Serie A2. Anche contro i labronici la squadra di coach Alessandro Crotti si è ritrovata sotto 2-0 dopo le prime gare della serie giocate in trasferte ed è ripartita dal primo atto del confronto tra le mura amiche per determinare la svolta. Venerdì con palla a due alle 20.30, al PalaDelMauro, sarà dentro o fuori per la Del Fes, sarà primo match point per la Fabo Herons.

"Problematico giocare senza Vasl e Carenza"

"Bisogna fare i complimenti a Montecatini per l'approccio che ha avuto in Gara 2. - ha spiegato il coach della squadra avellinese nel post-gara - Noi ci siamo fatti sorprendere. Non è un alibi, ma giocare a questo livello senza due giocatori era abbastanza problematico. Mi riferisco a Vasl e Carenza. Montecatini ha presentato la faccia bella nella gara importante. Non ho nulla da recriminare, in particolar modo su terzo e ultimo quarto. Siamo stati bravi a non mollare la serie ed è un segnale soprattutto a noi stessi. Aggiunto un dettaglio. Non ha influito sul punteggio, ma mi attendo un po' di qualità e rispetto da parte degli arbitri. Con 6 falli tecnici e l'espulsione diretta... spero non capiti a Montecatini lo stesso trattamento. Non fa piacere. I giocatori si irretiscono ed è difficile restare in partita".