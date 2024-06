Basket: Del Fes Avellino a Montecatini con il sogno Serie A2 Tifosi irpini in viaggio verso la città termale con l'obiettivo della promozione

Serie sul 2-2 e alle 21 sarà palla a due al PalaTerme tra la Fabo Herons Montecatini e la Del Fes Avellino. La squadra irpina è nella città termale dove sarà seguita da tanti tifosi e appassionati con il sogno della Serie A2: due pullman allestiti e un terzo organizzato last minute. "In gara 4 il pubblico è stato uno spettacolo e lo ringraziamo per il supporto che ci ha dato. - ha spiegato il coach della Del Fes, Alessandro Crotti, alla vigilia della bella - Adesso arriviamo a giocarci gara 5 e per come ci siamo arrivati è un grande risultato e di questo devo ringraziare la pazienza che ha avuto la società in questi mesi. A questo punto ci piacerebbe andare avanti, sappiamo di affrontare un avversario molto forte ed in questi pochi giorni proveremo a fare ulteriori adeguamenti".

Si riparte dal 2-2, alle 21 la "bella" della finale playoff

"Grazie al percorso fatto in stagione ci siamo guadagnati una finale, peraltro in un PalaTerme stracolmo. - ha affermato il coach della Fabo Herons, Federico Barsotti - Siamo stati talmente bravi che nonostante due sconfitte all'ultimo tiro abbiamo ancora la chance di conquistare questo traguardo davanti al nostro pubblico. Sarà determinante l'energia che verrà messa in campo, soprattutto mentale. Siamo sereni, le nostre ultime due gare sono state comunque di sostanza".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino