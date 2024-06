Basket, Serie A2: Mikk Jurkatamm è un nuovo giocatore della Del Fes Avellino La guardia estone di formazione italiana: "Non vedo l'ora di iniziare"

La Del Fes Avellino ha ufficializzato il secondo volto nuovo per il roster 2024/2025 che parteciperà al campionato di Serie A2. Ecco Mikk Jurkatamm, guardia estone di formazione italiana, classe 2000. "Sono molto contento e orgoglioso per aver ricevuto questa opportunità, sono onorato di far parte di una società ambiziosa. - ha spiegato Jurkatamm ai canali ufficiali del club - Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutto lo staff e con i compagni di squadra per raggiungere tutti gli obiettivi, cercando insieme di divertirci".

Il gm Nevola: "Può ricoprire i tre ruoli da esterno"

"Mikk è un atleta di formazione italiana, versatile tatticamente che può ricoprire i 3 ruoli da esterno. - ha aggiunto il general manager della Del Fes, Antonello Nevola - Offensivamente completo e buon difensore. Ci aspettiamo l'attitudine dimostrata nelle precedenti stagioni per una definitiva consacrazione ad alto livello".

La scheda

"Nato il 18 settembre del 2000 a Tallin, 195 centimetri per 81 kg, Jurkatamm è cresciuto cestisticamente in Italia alla Virtus Bologna, completando la formazione italiana con il Basket Ravenna. Nel corso degli anni spesi in Italia oltre ad indossare la casacca delle V nere e di Ravenna ha giocato con la Benedetto XIV Cento e nell’annata 2022/2023 ha completato il roster dell’Universo Treviso Basket in LBA. In patria ha vestito i colori del TTU KK nell’annata 2021-2022. Nell’ultimo torneo ha indossato la maglia del Kavel Cramo con cui si è laureato campione d’Estonia vincendo anche la Coppa di Estonia. Ha chiuso il torneo con 11.5 punti di media, tirando con il 33.3% da 2 punti, il 39.0% da 3 ed il 61.9% ai liberi. Nella Baltic League ha disputato 32 gare con l’80.3% ai liberi, il 46.1% da 2 ed il 32.5% da 3. Con il Kavel Cramo ha disputato anche i preliminari della Basketball Champions League e la Fiba Europe Cup".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino