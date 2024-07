Del Fes Avellino, Nevola: "Ora la programmazione delle prossime stagioni" Le parole del general manager del club biancoverde, dirigente dell'anno in Serie B Nazionale

Ieri pomeriggio la Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato il premio "Gabriele Fioretti" per la Serie B Nazionale 2023/2024 ad Antonello Nevola. Il general manager della Del Fes Avellino è il dirigente dell'anno per il terzo livello dei campionati italiani.

Il gm: "Riconoscimento che condivido con l'intera società"

"Sono onorato di ricevere un premio intitolato a Gabrielle Fioretti, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente e di cui ho avuto modo di apprezzare le qualità professionali e umane. - ha affermato Nevola ai canali ufficiali social della Del Fes - Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di orgoglio e mi rende felice ma è merito dell’intera struttura del nostro club. Ringrazio innanzitutto Gennaro Canonico, che tre anni fa mi ha coinvolto in questo progetto sportivo, e il presidente Giuseppe Lombardi che mi ha consentito quest’anno di portare a compimento il nostro progetto tecnico, approdando in Serie A2 e che ora mi consente di programmare le prossime stagioni per ottenere sempre risultati migliori. Avere proprietà lungimiranti è un privilegio per chi fa il mio lavoro. Questo premio, ripeto, lo condivido con l’intera società, staff tecnico, staff medico sanitario e staff comunicazione e marketing perché arriva a coronamento di una grande stagione che è merito di ogni singolo collaboratore".

"Premio meritato per i risultati ottenuti"

"Il presidente Giuseppe Lombardi, i dirigenti, gli allenatori, i giocatori ed i collaboratori della DelFes Avellino Ssdrl intendono congratularsi con il general manager Antonello Nevola per essersi aggiudicato il premio di miglior dirigente dell’anno in Serie B Nazionale Old Wild West per la stagione sportiva 2023/2024, premio "Gabriele Fioretti". - si legge nella nota del club - Un premio meritato ed avallato dai risultati del campo che hanno visto la nostra società approdare in Serie A2. Come club siamo onorati di poter avere tra le nostre fila un dirigente esperto e competente come Antonello Nevola, che da tre anni è alla guida del club. A lui va il nostro in bocca al lupo e l’augurio di aggiudicarsi altri premi".