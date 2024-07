Del Fes Avellino: Nevola vince il titolo di dirigente dell'anno di B Nazionale Al gm della società irpina, neopromossa in A2, il premio "Gabriele Fioretti"

Antonello Nevola è il dirigente dell'anno per la Serie B Nazionale. Il general manager della Del Fes Avellino, neopromossa in Serie A2, ha vinto il premio "Gabriele Fioretti". Riconoscimento per il dirigente irpino, decisivo per il risultato conseguito in Gara 5 della finale promozione contro la Fabo Herons Montecatini, epilogo di una rimonta splendida tra stagione regolare e playoff con un riequilibrio del roster definito in sede di mercato lungo i mesi.

Il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro

"Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’assegnazione del titolo di dirigente dell’anno in Serie B Nazionale Old Wild West per la stagione sportiva 2023/2024, Premio “Gabriele Fioretti”, ad Antonello Nevola, general manager della Del Fes Avellino, promossa in Serie A2 al termine della stagione. Il premio viene assegnato nel ricordo di Gabriele Fioretti, general manager di Pallacanestro Biella e nel mondo della pallacanestro come giornalista e dirigente, scomparso nel novembre 2014 all’età di 39 anni.

Nevola, nato ad Avellino nel 1978, ricopre il ruolo di general manager della Del Fes dall’estate 2021. Ha iniziato la sua carriera alla Scandone, storica società avellinese, come direttore generale tra il 2004 ed il 2006, con gli irpini in Serie A. In seguito un biennio da direttore sportivo alla Sutor Montegranaro, sempre nel massimo campionato, per poi far rientro alla Scandone, dove ha svolto il ruolo di general manager per altri 7 anni, affrontando anche l’Eurolega nella stagione 2008/09. In seguito è stato direttore operativo alla Juvecaserta, dal 2015 al 2020.

La Del Fes, al terzo anno in Serie B, alla sua prima partecipazione ai playoff ha subito ottenuto la promozione in A2. Un traguardo raggiunto partendo dal quinto posto nel girone A, al termine della stagione regolare, con gli irpini capaci di vincere tre turni di playoff con il fattore campo a sfavore: 3-1 a San Vendemiano nei quarti di finale, 3-2 alla Pielle Livorno in semifinale, 3-2 agli Herons Montecatini in finale. Sia in semifinale, che in finale, la squadra biancoverde allenata da coach Alessandro Crotti, subentrato a metà novembre ad Andrea Crosariol, ha rimontato da 0-2, vincendo le due gare casalinghe e riuscendo poi ad imporsi in gara 5 in trasferta. La promozione è stata conquistata riportando il grande pubblico al Pala Del Mauro, con 2300 presenze per gara 3 e 2700 per gara 4 di finale contro gli Herons".

La nota del club irpino

"Miglior dirigente dell’anno in Serie B Nazionale Old Wild West per la stagione sportiva 2023/2024, premio 'Gabriele Fioretti', al nostro Antonello Nevola. Un applauso al direttore".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino