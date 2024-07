Il figlio di Amadeus dall'Inter all'Udinese, Marino: "Il mio Tacconi giovane" Commento sui canali uffficiali social da parte del dirigente avellinese, presente all'incontro

Nelle scorse ore è stato ufficializzato il trasferimento di José Sebastiani, il figlio di Amadeus (al secolo Amedeo Sebastiani), dall'Inter all'Udinese. Di ruolo portiere, il 15enne, tifoso dei nerazzurri come il papà e che nell'Inter ha vissuto diversi anni, passa al club friuliano e giocherà nella rappresentativa under 16 dei bianconeri. Nell'incontro in cui è stata siglata l'operazione c'era anche Pierpaolo Marino. L'avellinese, direttore generale dell'Udinese dal 1999 al 2004 e poi direttore tecnico dal 2019 al 2023, ha commentato la trattativa paragonando Sebastiani a Stefano Tacconi che dall'Avellino, di cui Marino era dirigente, spiccò il volo per la Juventus e per la Nazionale: "José, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese. Giorno da ricordare".

Foto: pagina ufficiale X Pierpaolo Marino