Scandone Avellino: ufficiale l'ingaggio di di Francesco Iacorossi Il centro: "Ringrazio il club per l’opportunità che mi sta dando"

La Scandone Avellino ha annunciato l'ingaggio del centro, classe 2005, Francesco Iacorossi. "Sono molto onorato di far parte del roster di una società molto importante come la Scandone Avellino e la ringrazio molto per l’opportunità che mi sta dando. - ha spiegato il lungo - Non vedo l’ora di allenarmi con la squadra e giocare al palazzetto; darò del mio meglio per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Forza Scandone e ci vediamo presto".

La scheda

"L’Asd Felice Scandone Avellino comunica l’ingaggio dell’atleta Francesco Iacorossi. Centro, classe 2005, cresciuto nella Pass Roma, squadra della capitale dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a calcare il palcoscenico della serie C. Giovane dalle belle prospettive che rinforzerà il pacchetto lunghi del team guidato da Sanfilippo".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948