Scandone Avellino: rinnovo per coach Sanfilippo Il tecnico irpino: "Abbiamo lavorato con grande attenzione per costruire un roster più lungo"

"Continuiamo un percorso positivo". Così Nino Sanfilippo ha commentato la conferma nel ruolo di capo allenatore della Scandone Avellino, lanciata verso la seconda stagione consecutiva in Serie B Interregionale. "Siamo reduci da una buona stagione sia per quanto riguarda il risultato raggiunto sul campo dalla squadra, sia per quanto concerne la crescita dei singoli. - ha spiegato il coach irpino - Ripartiamo da quattro giocatori più Iannicelli che conosce già l’ambiente e di certo aiuterà i nuovi sia nel processo di inserimento sia nel trasmettere tutti i nostri valori. Aiutarci, passarci il pallone, giocare ogni possesso con responsabilità è quello che ci ha fatto competere al meglio lo scorso anno. Ora mancherà un minimo di effetto sorpresa ma sono sicuro che tutti i ragazzi arriveranno pronti fisicamente e migliorati tecnicamente. Abbiamo lavorato con grande attenzione per costruire un roster più lungo sin dall’inizio del torneo rispettando i criteri del nostro budget che non prevedono inutili dispersioni”.

Il comunicato

"L’Asd Felice Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con coach Nino Sanfilippo per il rinnovo contrattuale per la stagione 2024/25. L’head coach dei lupi nella stagione 2023/24 ha guidato gli irpini nel conquistare la quinta posizione alla fine della regular season e sfiorato l’accesso ai play off promozione dopo aver disputato dei play in di alto livello".

Foto: pagina ufficiale S.S.Felice Scandone Avellino 1948