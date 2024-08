Avellino Basket: Gianluca Di Domenico è il nuovo club manager "L’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidamento della società"

Gianluca Di Domenico è il nuovo club manager dell'Avellino Basket. "Sono molto onorato ed entusiasta di aver ricevuto la chiamata di Avellino questa estate, ringrazio la società ed il presidente Lombardi per l’opportunità concessa. - ha spiegato il nuovo dirigente della società irpina - Andrò ad aggiungermi ad uno staff di livello già consolidato, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidamento del club, lo farò mettendo a disposizione della squadra la professionalità maturata negli anni".

Nevola: "Completa l'area sportiva"

"Con la promozione in A2 c’era la necessità di rafforzare la struttura e Gianluca è un professionista serio, preparato ed esperto, che contribuirà ad alzare il livello della nostra organizzazione - ha affermato il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Come club manager completa l’area sportiva della nostra società di cui già fanno parte il direttore sportivo Gaetano De Paola, che collabora con me e lo staff tecnico per il mercato e Giovanni Stornajuolo che ricopre il ruolo di team manager",

Il comunicato

"La S.S. Avellino Basket è lieta di dare il benvenuto a Gianluca Di Domenico nuovo Club Manager della società irpina. Di Domenico aggiunge alla squadra dirigenziale competenza ed esperienza, che ha avuto modo di accumulare nel corso degli anni spesi in club di Serie A, A2 e B. La nuova figura andrà ad interfacciarsi con le altre già esistenti in organico".