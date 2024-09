L'Avellino Basket supera la Givova Scafati nel test del PalaMangano (87-95) Robustelli: "Siamo contenti, era un test importante per capire dove eravamo arrivati"

L'Avellino Basket vince al PalaMangano, supera la Givova Scafati nel test con il finale di 87-95. Priva di Matias Bortolin, tenuto a riposo per smaltire i carichi di lavoro della preseason, la squadra irpina si ritrova sotto di 18 al 20' (51-33), ma passo dopo passo rientra e firma il 20-29 nel terzo periodo per il -9 al 30' (71-62) e poi determina il sorpasso lungo l'ultima frazione per l'87-95 finale.

Robustelli: "Bravi a riorganizzarci"

"Una vittoria che ci da morale ed ottime indicazioni. - ha affermato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Rodolfo Robustelli, al termine dell'amichevole - Abbiamo subito nel secondo quarto i cambi di ritmo e la fisicità di Scafati, ma siamo stati bravi a riorganizzarci. Nella ripresa abbiamo ridotto le palle perse, registrando la difesa. Siamo contenti, era un test importante per capire dove eravamo arrivati ed ora sabato affronteremo Pesaro”.

Il tabellino

Amichevole

Scafati Basket - Avellino Basket 87-95

Parziali progressivi: 21-21, 51-33, 71-62

Scafati: Mason 11, Tolbert 7, Gray 23, Timperi ne, Zanelli 2, Babilodze, Miaschi 6, Pinkins 10, Stamov ne, Stewart 22, Akin 6. All. Nicola

Avellino: Lewis 16, Jurkatamm 18, Sabatino 3, Mussini 16, Codeluppi ne, Earlington 23, Maglietti 2, Verazzo, Bortolin ne, Nikolic 7, Perfigli ne, Chinellato 10. All. Crotti

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket