Scandone Avellino: vittoria nel test contro la Juvecaserta (67-64) Paglia: "Possiamo dirci soddisfatti per quanto visto stasera dopo un buon mese di allenamenti"

Finale di 67-64 con la sconfitta nei primi due quarti e la vittoria nella seconda parte del test per la Scandone Avellino contro la Paperdi Juvecaserta al PalaDelMauro. "Sono molto contento per il pubblico. - ha spiegato il cestista della squadra irpina, Davide Paglia, al termine dello scrimmage contro i bianconeri - Ci hanno seguito in tanti sugli spalti ed è stato veramente super. Sono molto soddisfatto per quanto fatto dalla squadra. Abbiamo affrontato un roster di categoria superiore e che dimostrerà qualità nel suo livello e la vittoria nel test certifica la buona partita fatta su entrambi i lati del campo muovendo bene la palla in attacco. Possiamo dirci soddisfatti per quanto visto stasera dopo un buon mese di allenamenti".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948