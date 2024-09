Avellino Basket: ecco il dato degli abbonamenti al termine della prima fase Via alla seconda fase per la sottoscrizione delle tessere stagionali

In giornata si è aperta la seconda fase della campagna abbonamenti dell'Avellino Basket. Nuovo percorso fino al primo ottobre: "La prima fase è terminata con la vendita di 900 abbonamenti, un numero soddisfacente, che potrà essere incrementato nei prossimi 20 giorni. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - Si ricorda che sono disponibili i tagliandi per tutti i settori del PalaDelMauro ad eccezione della Curva Nord. È possibile acquistare il tagliando stagionale online su www.go2.it o presso tutti i rivenditori autorizzati GO2, oppure al corner presente nell’area ex store del PalaDelMauro dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30".

I prezzi degli abbonamenti

Curva: 65 euro

Tribuna Superiore: 150 euro

Tribuna Inferiore: 230 euro

Tribuna VIP: 500 euro

Promo Under 25

Curva: 40 euro