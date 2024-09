"Boxe Night": l'Irpinia Pro Ring nel ricordo di Bilal Boussadra "Si riparte con questa manifestazione portando il suo ricordo sempre vivo"

"Boxe Night, l’Irpinia Pro Ring lancia i suoi pugili. Mignone a caccia della terza vittoria e Sirignano al suo esordio da pro". Tutto pronto per la riunione pugilistica. "'Boxe Night': questo il titolo dell’evento organizzato dall’ASD Irpinia Pro Ring e Ds Padel. Una serata di sport agonistico in cui si disputeranno ben 12 match dilettanti, ma non solo. Ad incrociare i guantoni ci saranno tra i semi-pro il padrone di casa Antonio Beatrice e il vicecampione Italiano Gianmarco Galdi della Salernitana Boxe.

Tra i professionisti di casa Irpinia Pro Ring, invece, ci saranno i match di Francesco Mignone, a caccia della sua terza vittoria nel mondo dei pro e Francesca Sirignano, al suo esordio. A guidarli all’angolo ci sarà il tecnico Sandro Frongillo.

"A due mesi dalla scomparsa del campione e amico Bilal Boussadra (pugile scomparso in un incidente stradale, ndr.), l’Irpinia Pro Ring riparte con questa manifestazione portando il suo ricordo sempre vivo. Un ringraziamento agli sponsor della serata che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione". L’appuntamento è per sabato 28 settembre a Castel Del Lago, in via Generale Sateriale, alle ore 19.