Granfondo Campania: il 29 settembre sarà festa del Ciclismo in Irpinia Partenza e arrivo da Montella: 18 i comuni attraversati per un percorso di 112 chilometri

Si avvicina la Granfondo Campania con una vera e propria festa del ciclismo in Irpinia: partenza e arrivo a Montella con 18 comuni interessati e un percorso di 112 chilometri. "Circa duecento atleti al via, 18 comuni attraversati, 112 chilometri tra bellezze naturali e un granpremio della montagna. - si legge nella nota diffusa dall'organizzazione - Sono alcune delle caratteristiche della quarta edizione della Granfondo Campania, la gara ciclistica che per la prima volta nella sua storia si svolgerà interamente nel territorio irpino domenica 29 settembre. Sede di partenza (fissata alle ore 9) e di arrivo sarà Montella, con raduno in via Michelangelo Cianciulli e start volante dalla Strada Provinciale del Lago Laceno (dopo un trasferimento di 4,8 km), mentre il traguardo sarà posto nella zona di via Verteglia".

I dettagli dell'evento

Diciotto i comuni attraversati: oltre Montella, la carovana passerà per Bagnoli Irpino, Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Marra de Sanctis, Conza della Campania, Andretta, Bisaccia, Guardia Lombardi (dove è posto l'unico granpremio della montagna, località Taverne di Guardia, a 972 metri sopra il livello del mare e a circa 70 km dalla partenza), Rocca San Felice, Sturno, Frigento, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Castelfranci, Montemarano e Cassano Irpino.

Accanto all'organizzazione della società sportiva Black Panthers, fondamentale è stato l'apporto degli enti locali e in particolare della Provincia di Avellino, guidata dal presidente Rizieri Buonopane: 'È per noi motivo di orgoglio ospitare sul nostro territorio tale evento. Un appuntamento da non perdere per appassionati, e non solo. Questa iniziativa rappresenta un’importante vetrina per mettere in mostra le eccellenze irpine, a cominciare dalla straordinaria offerta naturalistica. Sarà attraversata una larga fetta di territorio provinciale che, in questo periodo, si mostrerà con i superlativi colori dell’autunno irpino'.

Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore, responsabile della società Black Panthers, Francesco Vitiello: 'Nell'allestimento di questa quarta edizione della Granfondo Campania abbiamo trovato l'enorme sostegno delle istituzioni del territorio, dalla Provincia alle amministrazioni comunali interessate al passaggio della gara fino agli organismi preposti alla sicurezza e alla viabilità. Un impegno comune che permetterà ai ciclisti in primis ma anche al pubblico presente lungo le strade, di vivere una grande giornata di sport nella massima sicurezza'.

La Granfondo Campania è inoltre inserita nell'ambito del vasto programma del cartellone Montella Estate 2024, che il 28 e 29 settembre insieme alla gara di ciclismo prevede lo svolgimento dell'atteso Kaso Fest, momento gastronomico molto atteso nella città irpina".

Foto: ufficio stampa Granfondo Campania