Avellino Basket, Nevola premiato nella presentazione del torneo di Serie A2 Petrucci: "Venti squadre di alto livello, con un girone unico e tante piazze importanti"

È ormai tutto pronto per il via del campionato di Serie A2 e ieri, a Bologna, è stato presentato il torneo 2024/2025. "Siamo contenti dell’attuale stato di salute del basket italiano, dopo alcuni anni difficili per gli effetti della pandemia. - ha affermato il presidente della FIP, Gianni Petrucci - Al compimento della riforma la Serie A2 conta 20 squadre di alto livello, con un girone unico e tante piazze importanti, costruite per campionati di vertice. Ci sono realtà importanti anche in Serie B Nazionale, che crea interesse e merita di essere seguita".

Il dg del club irpino: "Cresciuti lungo la stagione"

Sono stati consegnati i premi "Gabriele Ferretti" con Julio Trovato miglior dirigente per la Serie A2 e Antonello Nevola miglior dirigente della Serie B Nazionale. "È stata una stagione in crescendo, eravamo convinti avessimo costruito una buona squadra. - ha spiegato il direttore generale dell'Avellino Basket - Siamo cresciuti durante la stagione, nei playoff siamo saliti di livello e abbiamo conquistato la A2, categoria che ora siamo chiamati ad affrontare". Domani (ore 18) la squadra di coach Alessandro Crotti sarà ospite della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia.

Foto: ufficio stampa Avellino Basket