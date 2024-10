Avellino Basket, Formato: "Dobbiamo migliorare nei possessi offensivi decisivi" L'assistant coach degli irpini ha presentato la gara contro la Elachem Vigevano

Domani, con palla a due alle 20.30, l'Avellino Basket ospiterà la Elachem Vigevano per la quarta giornata del campionato di Serie A2. "È una partita importante, giocheremo in casa e affronteremo una squadra che è stata capace di Pesaro, ma che è reduce dal ko contro la Libertas Livorno. - ha spiegato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Salvatore Formato - Non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'impegno, dobbiamo partire aggressivi sin da subito. Gabriele Stefanini è il loro 'go to guy', toglie le castagne dal fuoco nelle difficoltà. il riferimento offensivo passa per Myles Mack, playmaker che gioca per il palleggio, arresto e tiro, e per Prince Oduro, da presenza in area costante. Sul perimetro hanno anche Michele Peroni e Celis Taflaj che sono due ottimi tiratori. Dovremo limare gli errori commessi con la RS Rieti e la VL Pesaro cercando di essere più cinici e cercando di gestire al meglio i possessi offensivi decisivi. Difensivamente dobbiamo continuare sperando nel rientro di Sabatino e Bortolin".