Serie B Interregionale: è la vigilia di Scandone Avellino - CJ Basket Taranto Palla a due domani alle 18 al PalaDelMauro per la quarta giornata di campionato

Domani, con palla a due alle 18, la Scandone Avellino ospiterà il Cus Jonico Basket Taranto per la quarta giornata di campionato di Serie B Interregionale. La squadra irpina è reduce dalla vittoria ottenuta sul parquet della Mola New Basket che ha cancellato il passo falso casalingo contro la Virtus Molfetta: "Non siamo proprio nelle condizioni di sottovalutare una squadra. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Non abbiamo un vissuto tale da poter sapere come reagiamo quando andiamo sotto e abbiamo tante cose da mettere a posto. Se la prima gara in casa è stata approcciata in maniera non efficace è mia responsabilità. Non permetterò che anche la seconda venga approcciata con una sorta di sornione lassismo perché non abbiamo una capacità di reazione immediata. Ci stiamo conoscendo. Non abbiamo ancora un equilibrio chiaro. È meglio iniziare a giocare dal primo minuto anche in difesa in maniera dura e seria. Altrimenti ogni partita può diventare estremamente pericolosa".