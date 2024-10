Avellino Basket: seconda vittoria di fila, passa a Piacenza (83-92) Allunga nel terzo quarto, rischia nell'ultima frazione, ma vince e prende quota in classifica

L'Avellino Basket vince al PalaBanca di Piacenza, batte l'Assigeco con il risultato di 83-82 nella quinta giornata del campionato di Serie A2. Gli irpini volano con il 23-10 del terzo quarto, rischiano nell'ultima frazione, ma riprendono il largo nei secondi finali per la seconda vittoria di fila, la terza stagionale: 3 successi e 2 sconfitte dopo 5 turni di campionato e il gruppo di coach Crotti spicca nella classifica del secondo torneo nazionale. Mussini è di nuovo leader con 25 punti e porta alla vittoria l'Avellino Basket in compagnia di Earlington (24). All'Assigeco non bastano i 20 punti di Filoni e i 19 di Bradford.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quinta Giornata

UCC Assigeco Piacenza - Avellino Basket 83-92

Parziali: 23-22, 24-24, 10-23, 26-23

A. Piacenza: Niccolò Filoni 20 (8/12, 1/3), Desonta Bradford 19 (4/7, 3/8), Nate Grimes 10 (5/10, 0/1), Federico Bonacini 10 (2/7, 0/4), Lorenzo Querci 8 (4/4, 0/4), Omer Suljanovic 6 (0/1, 1/2), Michele Serpilli 5 (1/2, 1/3), Ursulo D’Almeida 5 (2/3, 0/1), Saverio Bartoli (0/1, 0/1), Umberto Manzo, Gianmarco Fiorillo

Avellino: Federico Mussini 25 (3/4, 4/5), Marcellus Earlington 24 (7/12, 1/2), Matias Bortolin 12 (5/5, 0/0), Jaren Lewis 8 (3/7, 0/2), Mikk Jurkatamm 8 (0/2, 2/4), Armando Verazzo 5 (1/1, 1/2), Antonino Sabatino 3 (0/1, 0/1), Aleksa Nikolic 3 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti 2 (1/3, 0/1), Riccardo Chinellato 2 (0/2, 0/0)

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket