Il ricordo del basket avellinese a un anno dalla scomparsa di Ciro Melillo "Il suo impegno, la sua passione e il suo amore saranno sempre impressi nei cuori di tutti noi"

"Ricorre un anno dalla scomparsa del nostro amato presidente Ciro Melillo. Il suo impegno, la sua passione e il suo amore per la Scandone rimarranno sempre impressi nei cuori di tutti noi": così il club irpino ha ricordato lo storico dirigente, protagonista per diversi decenni nel basket irpino, non solo con la Scandone, ma anche con la Vito Lepore e, in generale, simbolo della pallacanestro e dello sport avellinese. Sui social i tifosi e gli appassionati della palla a spicchi hanno reso nuovo omaggio a una figura centrale e determinante nel capoluogo e in provincia, nel ruolo di dirigente, ma anche di arbitro, di presidente del comitato provinciale FIP e anche consigliere federale. "L'apporto pacato, ma deciso allo sviluppo del basket": così la Federazione Italiana Pallacanestro, nella persona del presidente Gianni Petrucci, ricordò Melillo nelle ore di cordoglio "interpretando il sentimento di quanti lo conobbero in FIP, a titolo personale e nome della pallacanestro italiana".