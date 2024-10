L'irpino Giovanni Dello Russo è campione under 23 nella GR Yaris Rally Cup È stato protagonista della stagione tricolore in equipaggio con Venanzio Aiezza

Giovanni Dello Russo è campione under 23 nella GR Yaris Rally Cup. Con i risultati del prestigioso Rally di Sanremo, gara valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per il Trofeo Europeo Rally, il 21enne pilota di Mercogliano si laurea campione di categoria della serie monomarca Toyota. L'irpino è stato protagonista della stagione tricolore in equipaggio con Venanzio Aiezza nei colori della Asd Piloti Sipontini sulla GR Yaris - 1.6 litri turbo 3 cilindri da 280 CV e trazione integrale - della Ailine Corse e schierata dalla Lion Team. Cinque i round di campionato affrontati nei più importanti appuntamenti della scena nazionale per la disciplina e sempre online dalla pagina Facebook del collettivo Automobilismo Irpino: dal Rally Regione Piemonte, al Rally 2 Valli (Verona), Rally Roma Capitale, Rally 1000 Miglia (Brescia) e infine Rally Sanremo conclusosi ieri.