Avellino Basket, Nevola: "Esperienza decisiva nella seconda parte del torneo" Domenica (ore 18) la sfida contro la Flats Service Fortitudo Bologna al PalaDozza

Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDozza l'Avellino Basket sarà ospite della Flats Service Fortitudo Bologna per la settima giornata del campionato di Serie A2. Le due squadre sono a metà classifica con 3 vittorie e 3 sconfitte dopo 6 turni. "Questo torneo non consente pause e non consente alle squadre di pensare a ciò che è accaduto. - ha spiegato il direttore generale del club irpino, Antonello Nevola - Bisogna lavorare per preparare al meglio la partita di Bologna. Non sarà una gara semplice come non saranno semplici le prossime tre partite, però dovremo raggiungere Bologna con l'idea di poter vincere e fare una bella partita".

"Costruire l'esperienza: sarà decisiva nella seconda parte"

"L'obiettivo è quello di fare sempre meglio. Oggi forse questa squadra pecca un po' in inesperienza. Con il lavoro possiamo conquistare un po' di esperienza che durante la seconda fase di questo campionato potrebbe portarci a dei risultati migliori. È un campionato molto complesso e dovremo metterci la massima attenzione e il massimo impegno per ottenere risultati sempre migliori".

"Soddisfatti per l'attenzione del pubblico di Avellino"

"I numeri al palazzetto? Siamo soddisfatti della campagna abbonamenti e delle presenze alle gare. SIamo arrivati oltre la quota duemila nell'ultimo match casalingo. La città risponde, adesso dobbiamo assumere la maturità per portare avanti questo progetto".