Fortitudo Bologna - Avellino Basket rinviata a data da destinarsi "La nostra comunità sportiva si unisce con forza a chi sta affrontando questo momento difficile"

La gara Flats Service Fortitudo Bologna - Avellino Basket, valida per la settima giornata del campionato di Serie A2 e in programma domenica alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi. Il PalaDozza, impianto sportivo che ospita le gare casalinghe dei felsinei, sta accogliendo gli sfollati dell'alluvione che ha colpito Bologna e l'Emilia-Romagna.

Il comunicato del club

La partita di Serie A2 tra Fortitudo Bologna e Avellino Basket, inizialmente prevista per domenica 27 ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi. Questa decisione è stata presa per permettere al PalaDozza di accogliere gli sfollati dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. La nostra comunità sportiva si unisce con forza a chi sta affrontando questo momento difficile e spera in una rapida soluzione della situazione. Vi terremo aggiornati riguardo alla nuova data della partita. Grazie per la vostra comprensione e supporto".

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket